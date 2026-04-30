Новые выбросы мазута нашли в Туапсе после пожара

В Туапсинском муниципальном округе продолжают устранять последствия выбросов нефтепродуктов после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Загрязнение обнаружили на пяти участках береговой линии, сообщил региональный оперштаб.

«Локальные выбросы нефтепродуктов убирают на пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе. <…> Это территории протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также посёлков Южный, Тюменский и Новомихайловский», — говорится в сообщении.

Очистка уже началась. Специалисты работают на всех выявленных участках. Речь идёт о сравнительно небольших по протяжённости зонах. Однако власти продолжают следить за ситуацией. Ожидается, что после завершения работ будет проведена дополнительная оценка состояния побережья и возможных последствий.

Как писал Life.ru, в Туапсе полностью ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На время ЧП власти эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с предприятием. В Туапсинском округе был введён режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий привлекаются дополнительные силы. Параллельно ведутся работы по защите побережья. Планируется укрепление береговой линии и установка специальных заграждений на воде.