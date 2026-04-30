Звезда «Миссия невыполнима» Реймз загремел в больницу после обморока

Американский актёр Винг Реймз был доставлен в больницу после того, как потерял сознание в ресторане Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на очевидцев.

66-летнему актёру стало плохо во время обеда с семьёй в одном из заведений города. Он внезапно потерял сознание прямо за столом, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Позднее представитель артиста сообщил TMZ, что Реймз уже выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Предположительно, причиной ухудшения состояния мог стать тепловой удар.

Винг Реймз снялся более чем в ста фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли Марселласа Уоллеса в «Криминальном чтиве» и Лютера Стикелла в серии фильмов «Миссия невыполнима».

