30 апреля, 11:47

«Равносильно поражению»: Политолог объяснил, почему ядерные амбиции Киева обречены

Эксперт Самонкин: Российская разведка не позволит Киеву получить ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klee048

Российская разведка будет препятствовать попыткам передачи киевскому режиму ядерного оружия со стороны европейских стран. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в случае возникновения реальной угрозы Москва готова нанести превентивный удар.

Эксперт пояснил, что у Украины нет ни специалистов, ни рабочей силы для реализации ядерного проекта, а доставшиеся от СССР профильные предприятия пришли в негодность. За любыми действиями противника и поставками бдительно следят военно-космические силы России.

В разговоре с NEWS.ru Самонкин также подчеркнул, что украинская власть полностью разрушила военный потенциал страны, а заводы, изначально предназначавшиеся для производства атомного оружия, фактически превратились в музеи.

«В краткосрочной перспективе создать какие-то ядерные объекты перед носом России будет равносильно поражению Украины, потому что тут же они будут уничтожены, где бы они ни находились. Вся украинская инфраструктура находится под колпаком», — заключил политолог, добавив, что Москва не допустит любых форм проявления террористических ударов или создания атомного оружия для ВСУ.

Медведев: Ядерный апокалипсис реален, не понимать этого — быть дурачком

Напомним, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что возможная передача киевскому режиму компонентов ядерного оружия выходит за все допустимые рамки. По словам дипломата, определённые круги в Лондоне и Париже всерьёз прорабатывали подобный сценарий, что делает современное состояние режима нераспространения крайне тревожным.

