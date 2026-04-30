Российская разведка будет препятствовать попыткам передачи киевскому режиму ядерного оружия со стороны европейских стран. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в случае возникновения реальной угрозы Москва готова нанести превентивный удар.

Эксперт пояснил, что у Украины нет ни специалистов, ни рабочей силы для реализации ядерного проекта, а доставшиеся от СССР профильные предприятия пришли в негодность. За любыми действиями противника и поставками бдительно следят военно-космические силы России.

В разговоре с NEWS.ru Самонкин также подчеркнул, что украинская власть полностью разрушила военный потенциал страны, а заводы, изначально предназначавшиеся для производства атомного оружия, фактически превратились в музеи.

«В краткосрочной перспективе создать какие-то ядерные объекты перед носом России будет равносильно поражению Украины, потому что тут же они будут уничтожены, где бы они ни находились. Вся украинская инфраструктура находится под колпаком», — заключил политолог, добавив, что Москва не допустит любых форм проявления террористических ударов или создания атомного оружия для ВСУ.

Напомним, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что возможная передача киевскому режиму компонентов ядерного оружия выходит за все допустимые рамки. По словам дипломата, определённые круги в Лондоне и Париже всерьёз прорабатывали подобный сценарий, что делает современное состояние режима нераспространения крайне тревожным.