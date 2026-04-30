«Не просто карлик в компьютере»: Борьба за редкоземельные металлы решит будущее ИИ

Сейчас идёт глобальный передел рынка технологий искусственного интеллекта, за которым стоит борьба за экспортный контроль, чипы и редкоземельные металлы. Об этом заявил генеральный директор компании-разработчика ИИ «А-Я эксперт» Роман Душкин.

По словам эксперта, технологии ИИ — это не некий разумный «карлик в компьютере», а совокупность инженерных практик (компьютерное зрение, обработка естественного языка, робототехника), которые учёные и инженеры развивают более 70 лет. Также специалист напомнил, что у Илона Маска и OpenAI давняя история противостояния.

«Он был одним из учредителей, а потом вышел. Теперь у него своя компания xAI. Зачем он судится с Альтманом? Чем больше его фамилия будет звучать в мировой медиаповестке, тем лучше. Он энергией напитывается от этого», — объяснил Душкин в беседе с 360.ru.

Он отметил, что передел рынка ИИ связан с экспортным контролем: Китай не отпускает свои разработки (например, Manus), то же самое происходит в России и США. Американцы держатся за Тайвань, потому что там продают чипы, а это прежде всего военная сфера. Обыватель пользуется лишь верхним уровнем технологий, а внизу — чипы, станки, энергия, редкоземельные металлы и неон.

«У тех же США примерно всё есть, но не в том количестве, которое нужно, чтобы захватить мир. Вот они с Китаем хотят бороться за владение материальными ресурсами. Нам главное — смотреть со стороны», — сказал Душкин.

При этом эксперт заверил, что в случае военного конфликта вокруг Тайваня американский ИИ не рухнет.

«Инженеры проектируют системы достаточно устойчивые и надёжные. Не будет такого, что завтра в США весь искусственный интеллект закончится. Да будет он там ещё, нас всех переживет», — заключил специалист.

После недавних обновлений сервисы обнаружения заимствований в российских вузах стали чаще ошибаться: алгоритмы помечают как сгенерированные нейросетью даже полностью самостоятельные дипломные и курсовые работы. Из-за таких сбоев студентам блокируют допуск к защите, даже если их тексты были написаны без применения искусственного интеллекта — проблема затронула как общевузовские, так и федеральные системы антиплагиата.