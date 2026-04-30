Росгвардия задержала 13-летнего подростка за попытку поджога военторга в Ступине

В подмосковном Ступине возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога магазина спецодежды, в которой участвовал 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным следствия, несовершеннолетний действовал по указанию неустановленных кураторов. Подростка задержали сотрудники Росгвардии, когда он пытался поджечь бензин в примерочной. Инцидент произошел после срабатывания сигнализации в магазине.

Расследование ведется по статьям УК РФ, касающимся покушения на поджог и вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее в России арестовали четырёх подростков. Их обвиняют в совершении и подготовке терактов и диверсий за небольшие деньги. Речь идёт о делах, которые завели в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае.