Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 11:48

Росгвардия задержала 13-летнего подростка за попытку поджога военторга в Ступине

В подмосковном Ступине возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога магазина спецодежды, в которой участвовал 13-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Подмосковье задержали 13-летнего подростка за попытку поджога ыоенторга. Видео © Росгвардия

По данным следствия, несовершеннолетний действовал по указанию неустановленных кураторов. Подростка задержали сотрудники Росгвардии, когда он пытался поджечь бензин в примерочной. Инцидент произошел после срабатывания сигнализации в магазине.

Расследование ведется по статьям УК РФ, касающимся покушения на поджог и вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее в России арестовали четырёх подростков. Их обвиняют в совершении и подготовке терактов и диверсий за небольшие деньги. Речь идёт о делах, которые завели в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае.

Обложка © Росгвардия

Наталья Демьянова
