Принадлежность Донбасса и Новороссии не подлежит сомнению, заявили в Кремле

В Кремле заявили, что считают принадлежность Донбасса и Новороссии России очевидной и не подлежащей оспариванию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что в Москве позиция по этому вопросу однозначна и не вызывает сомнений. По его словам, принадлежность указанных регионов России является очевидной и не подлежит оспариванию. При этом Песков отметил, что Киевская сторона придерживается противоположной позиции.