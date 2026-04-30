Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 11:57

Принадлежность Донбасса и Новороссии не подлежит сомнению, заявили в Кремле

В Кремле заявили, что считают принадлежность Донбасса и Новороссии России очевидной и не подлежащей оспариванию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что в Москве позиция по этому вопросу однозначна и не вызывает сомнений. По его словам, принадлежность указанных регионов России является очевидной и не подлежит оспариванию. При этом Песков отметил, что Киевская сторона придерживается противоположной позиции.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный озвучивал намерение взять со своего сына обещание вернуть утраченные Украиной территории. Однако, как известно, у него нет сыновей, он является отцом двух дочерей.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
