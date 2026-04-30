Арашукову не выплатили 100 тысяч рублей за невыданные яйца в «Чёрном дельфине»

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отклонил иск Рауфа Арашукова, бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии «Чёрный дельфин». Арашуков требовал взыскать с учреждения 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь на ненадлежащее обеспечение продуктами питания.

Согласно материалам дела, опубликованным ТАСС, суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объёме 30 апреля 2026 года.

Напомним, 2 марта 2026 года осужденный обратился к администрации исправительного учреждения с просьбой о закупке продовольственных товаров. Заявка включала 18 наименований на общую сумму 14 000 рублей. Однако, спустя два дня, ему были предоставлены продукты стоимостью всего 4 100 рублей. Бывший парламентарий утверждал, что в тюрьме его лишили холодных закусок и двух куриных яиц.

Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации в январе 2019 года. Его признали виновным в организации преступного сообщества, убийствах и хищении газа у «Газпрома» на 4,4 миллиарда рублей. Суд приговорил его к пожизненному сроку, а позже добавил ещё 10 лет и штраф 120 миллионов за взятку сотруднику УФСИН.