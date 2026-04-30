Врач-онколог объяснила, почему чек-ап раз в год обязателен для всех

Онкологические патологии коварны: на начальных стадиях они протекают бессимптомно. Человек чувствует себя стабильно, не испытывает болей и не обращается к врачу, теряя драгоценное время.

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с Леди Mail подчёркивает: ранняя диагностика позволяет обнаружить опухоль на первой стадии, когда шансы на полное излечение максимальны. В этот момент у пациента ещё нет жалоб, но болезнь уже существует.

«Полный чек-ап один раз в год — это главное правило для всех», — резюмирует специалист.

В обязательный минимум входят общий анализ крови, коагулограмма, онкомаркеры, флюорография, а также скрининг (УЗИ плюс биохимия). Женщинам дополнительно нужны мазок с шейки матки и маммография, мужчинам — анализ на ПСА.

Особое внимание следует уделить категориям риска. Это люди старше 45 лет, а также те, у кого в семье были случаи онкологии. В группе риска находятся носители вирусов гепатита и папилломы, курильщики и работники с вредными условиями труда. Им обследоваться необходимо даже при полном отсутствии жалоб.

Даже такие неочевидные признаки, как повышенная утомляемость или внезапная потеря веса, должны настораживать. Безобидные на первый взгляд симптомы могут указывать на запущенный процесс. Предупредительность и внимание к себе — главные союзники в борьбе с онкологией.

