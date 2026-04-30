Народная артистка Украины потеряла более $130 тысяч из-за лжесотрдуника СБУ

На Украине расследуют дело о крупном мошенничестве, в результате которого народная артистка лишилась более $130 тысяч. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины в Telegram.

75-летней артистке, чьё имя не раскрывается, позвонил неизвестный и представился сотрудником Службы безопасности Украины. Он заявил, что женщину якобы подозревают в государственной измене, а её сбережения должны пройти «проверку». Для убедительности злоумышленник направил поддельные документы и организовал видеосвязь, в ходе которой инсценировались «обыски». В результате артистка передала деньги несколькими частями: сначала около $128 тысяч, затем ещё $9 тысяч.

Правоохранители установили подозреваемого — им оказался 36-летний житель Сумской области. По данным следствия, он перевёл полученные средства через обмен валют и криптовалютные кошельки третьих лиц, оставив себе около $900. Мужчина задержан и обвинён в соучастии в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога примерно в $75 тысяч.

Ране сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему атак на пользователей в России, связанную с так называемым смс-бомбингом, при котором человек получает массовые сообщения с кодами подтверждения от различных сервисов. Злоумышленники автоматически вводят номер телефона жертвы на десятках сайтов и онлайн-сервисов, запускающих отправку одноразовых кодов подтверждения.