Как понять, что для партнёра вы — лишь вариант на крайний случай? Топ-5 жестоких признаков

Вы ждёте звонка уже третий день, придумываете оправдания его молчанию и утешаете себя мыслью, что он просто занят. А потом видите активность «возлюбленного» в соцсетях. И понимаете, что дело не в занятости. Каждый мечтает о крепких отношениях, где чувствуешь себя любимым и нужным. Но иногда мы не замечаем тревожных сигналов, которые кричат: для партнёра вы не главный приоритет, а запасной вариант. Life.ru разбирается, как распознать, что вы для человека — не первый номер в списке контактов.

Вы всегда на втором плане, когда появляется кто-то другой

Как понять, что вы — не приоритет для партнёра: 5 тревожных сигналов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Это, пожалуй, самый очевидный признак, который бьёт по самооценке больнее всего. Если ваш партнёр постоянно отменяет встречи, игнорирует сообщения или становится менее внимательным, как только появляется возможность провести время с кем-то другим — бывшей, другом, коллегой, который ему интересен, — это тревожный звонок, который нельзя игнорировать.

Вы чувствуете, что вас отодвигают в сторону, как только появляется более привлекательный вариант. «Ваши планы и чувства для него вторичны», — объясняет психолог Ольга Романив. Вы договорились на субботу, но он вдруг вспомнил про встречу с друзьями. Вы писали три часа назад, но он ответит только завтра утром с коротким: «Сорян, забыл». А потом вы видите его сторис с этой самой вечеринки.

Он не делится важными событиями и переживаниями

Если ваш партнёр избегает говорить о своих глубоких чувствах, планах на будущее, проблемах или радостях, которые действительно его волнуют, это может означать, что он не видит в вас человека, с которым можно строить настоящее, глубокое партнёрство. Он может делиться поверхностными вещами — как прошёл день, что ел на обед, какой фильм посмотрел. Но избегает того, что действительно важно.

«Он избегает того, что действительно важно, потому что не считает вас частью своей основной жизни», — рассказывает Ольга Романив. Вы узнаёте о его повышении от общих знакомых. О проблемах в семье он рассказывает кому-то другому. А вам достаются только милые поверхностные беседы, которые ни к чему не обязывают.

Ваши отношения не развиваются, а стоят на месте

Психолог объяснила, как распознать, что вы — запасной вариант в отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Вы уже долгое время вместе, но ничего не меняется? Нет совместных планов на будущее, нет знакомства с семьёй, нет ощущения движения вперёд? Со слов психолога, если партнёр избегает разговоров о совместном будущем, не делает предложений, которые могли бы укрепить ваши отношения, и вообще всячески уклоняется от ответственности, это может быть признаком того, что он не рассматривает вас как долгосрочного партнёра.

Вы удобный вариант «здесь и сейчас» — не больше и не меньше. Полгода назад было так же, как сейчас. Год назад — тоже. Вы всё ждёте, когда что-то изменится, а он прекрасно себя чувствует в этом подвешенном состоянии. Потому что ему не нужно развитие, ему нужно удобство.

Он появляется только тогда, когда ему удобно или одиноко

Если ваш партнёр активно проявляет себя только в те моменты, когда ему скучно, одиноко или когда ему что-то нужно от вас, а в остальное время вы чувствуете себя забытой, это очень показательно. Вечер пятницы, его планы сорвались — и вот он уже пишет вам с предложением встретиться. Ночь, ему грустно — звонок. Утро понедельника, рабочая неделя началась — тишина на три дня. Вы не человек, вы — скорая эмоциональная помощь, которую вызывают только в экстренных случаях.

Он приходит, когда ему комфортно, и исчезает, когда появляется что-то более интересное или когда ему просто не до вас. Вы — не тот человек, о котором он думает в первую очередь. Ольга Романив Психолог

Вы чувствуете постоянную неуверенность и тревогу в отношениях

Самое главное — это ваши собственные ощущения, которые невозможно обмануть никакими рациональными объяснениями. Если вы постоянно сомневаетесь в чувствах партнёра, чувствуете себя неуверенно, тревожно и вам кажется, что вы постоянно заслуживаете его внимание, это может быть следствием того, что вы не являетесь для него главным человеком.

Вы — запасной аэродром для партнёра: 5 признаков от психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

«Ваша интуиция часто подсказывает правду, и, если она кричит о том, что что-то не так, стоит прислушаться», — объясняет Ольга Романив. Вы анализируете каждое его слово, ищете скрытые смыслы в коротких сообщениях, боитесь написать первой, чтобы не показаться навязчивой. Здоровые отношения не требуют такой изнурительной работы детектива.

Что делать, если вы узнали себя в этих признаках

Как понять, что партнёр использует вас как запасной вариант. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorynvd

Прежде всего, не паникуйте и не вините себя, осознание проблемы — уже половина решения. Поговорите с партнёром откровенно о своих чувствах и опасениях. Если он не готов к диалогу или не меняет своего поведения, возможно, стоит задуматься о том, действительно ли эти отношения приносят вам счастье и удовлетворение.

Ваше время и ваши чувства бесценны, и вы заслуживаете быть чьим-то главным приоритетом, а не запасным вариантом на случай, если основные планы сорвутся.