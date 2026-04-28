Лунный календарь стрижек и здоровья 2026: благоприятные и плохие дни для красоты и ухода за собой Оглавление Фазы Луны в 2026 году и их влияние на красоту и здоровье Лунный календарь стрижек и окрашивания на 2026 год Благоприятные дни для косметических процедур в 2026 году Маникюр и педикюр Эпиляция и депиляция Чистка лица, пилинги и уход за лицом Благоприятные дни для здоровья в 2026 году Стоматология Плановые операции Спорт, фитнес и очищающие процедуры Влияние знаков зодиака на процедуры красоты Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы Чек-лист по лунному календарю Лунный календарь стрижек и здоровья на май 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, окрашивания, маникюра, эпиляции, визита к стоматологу и операций. Полная таблица по месяцам. 28 апреля, 13:30 Лунный календарь стрижек и заботы о здоровье на 2026 год: окрашивание, маникюр, уход за кожей и здоровье. Обложка © Gemini Nano Banana

Хотите, чтобы стрижка радовала долгие недели, окрашивание получалось ярким, а восстановление после визита к стоматологу проходило быстро? Лунный календарь стрижек и здоровья 2026 поможет выбрать идеальные дни для парикмахера, косметолога, спорта и даже плановых операций. Life.ru составил полный гид с таблицами и чек-листом на каждый месяц 2026 года. Также мы объяснили, как работают лунные фазы и знаки зодиака!

Фазы Луны в 2026 году и их влияние на красоту и здоровье

Лунный календарь 2026: как фазы луны влияют на внешность, состояние волос и здоровье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Луна проходит четыре фазы, каждая из которых по-разному влияет на организм и восстановительные процессы. Растущая Луна (1 и 2-я четверти) — энергия поднимается вверх. Это лучшее время для: стрижек, если хотите ускорить рост волос;

окрашивания в любые тона (пигмент ложится ровнее);

наращивания волос и ресниц;

начала новых оздоровительных программ, приёма витаминов;

набора мышечной массы в спорте.

Убывающая Луна (3 и 4-я четверти) — энергия уходит вниз, в корни. Период подходит для: стрижек с целью сохранить форму надолго (волосы растут медленнее);

окрашивания в тёмные оттенки;

завивки и выпрямления;

эпиляции, депиляции — эффект держится дольше;

чистки лица, пилингов, детокс-программ;

плановых операций (восстановление проходит быстрее, меньше отёков).

Новолуние и полнолуние (±1 день) — критические дни. В эти фазы организм уязвим, повышается риск аллергии, осложнений и врачебных ошибок. Стрижки, окрашивание, серьёзные косметологические процедуры и операции лучше не планировать. Посвятите день отдыху, медитации или планированию.

Лунный календарь стрижек и окрашивания на 2026 год

Лунный календарь стрижек 2026: полный список благоприятных дат по месяцам. Фото © ChatGPT

В таблице выше собраны благоприятные и неблагоприятные дни для визита к парикмахеру. Первая колонка — даты, когда можно смело стричься, красить волосы, делать укладку. Вторая — дни, в которые лучше воздержаться.

Благоприятные дни для косметических процедур в 2026 году

Для вашего удобства мы собрали таблицы благоприятных дат для косметических процедур! В нашем гиде вы можете найти лунный календарь для маникюра, стрижек, окрашивания, удаления волос на теле и ухода за кожей. Обязательно сохраните таблицы, чтобы не потерять важную информацию!

Маникюр и педикюр

Полный лунный календарь на 2026 год по уходу за собой: благоприятные даты для маникюра и педикюра по месяцам. Фото © ChatGPT

Луна влияет на скорость роста ногтей и стойкость покрытия. На растущей Луне ногти растут быстрее, поэтому маникюр придётся обновлять чаще. На убывающей — покрытие держится дольше, а кутикула меньше травмируется. Неблагоприятные дни: новолуние, полнолуние, а также Луна в знаках зодиака Рак, Рыбы и Скорпион (повышенная ломкость).

Эпиляция и депиляция

Полный лунный календарь по уходу за собой на 2026 год: список благоприятных и нежелательных дат для удаления волос на теле. Фото © ChatGPT

Чтобы волосы на теле росли медленнее, а кожа оставалась гладкой как можно дольше, планируйте удаление на убывающую Луну. В идеале рекомендуется планировать процедуры по удалению волос на дни, когда ночное светило в знаках зодиака Козерог, Дева или Телец. На растущей Луне волосы восстанавливаются быстрее. Абсолютно не подходят дни затмений и полнолуния.

Чистка лица, пилинги и уход за лицом

Уход за лицом по лунному календарю 2026: когда следует ухаживать за лицом? Полный список дат по месяцам. Фото © ChatGPT

Растущая Луна — хороша для увлажняющих и питательных масок и лёгких пилингов. Кожа активно впитывает полезные вещества. Убывающая Луна станет идеальным временем для глубокой чистки, удаления чёрных точек, кислотных пилингов, лифтинг-процедур. Отёки спадают быстрее. В новолуние и полнолуние откажитесь от травматичных процедур (инъекции, шлифовка). Риск воспалений и долгого восстановления высок.

Благоприятные дни для здоровья в 2026 году

Лунный календарь 2026: когда следует заняться здоровьем? Полный список благоприятных дат на весь год. Фото © Gemini Nano Banana

С уходом и косметическими процедурами мы разобрались! Обязательно сделайте скриншот таблиц с благоприятными днями, чтобы важная информация всегда была под рукой. Давайте теперь разберёмся с более глобальными процедурами?

Стоматология

Лунный календарь здоровья 2026 советует планировать визит к стоматологу на убывающую Луну, особенно когда она находится в знаках зодиака Дева, Козерог или Телец. Анестезия действует эффективнее, кровоточивость дёсен снижена, заживление идёт быстрее. Неблагоприятны новолуние, полнолуние и Луна в Овне, Раке, Рыбах (низкий болевой порог, риск осложнений).

Лучшие дни для лечения зубов в 2026 году: 7–12 февраля, 6–11 марта, 3–8 апреля, 2–7 мая, 29–31 мая, 25–30 июня, 24–29 июля, 22–27 августа, 19–24 сентября, 19–24 октября, 16–21 ноября, 15–20 декабря.

Не подходят: 16–19 января, 13–16 февраля, 15–18 марта, 12–15 апреля, 12–15 мая, 10–13 июня, 9–12 июля, 7–10 августа, 5–8 сентября, 5–8 октября, 3–6 ноября, 2–5 декабря.

Плановые операции

Убывающая Луна — лучшее время для оперативного вмешательства: снижается риск кровотечений, отёки меньше, швы заживают быстрее. Из знаков зодиака наиболее благоприятны Козерог, Телец, Дева и Стрелец. А вот в новолуние и полнолуние не рекомендуется проводить операции: восстановление затягивается, выше вероятность осложнений. Также избегайте дней, когда Луна в Раке, поскольку это может быть опасно для грудной клетки и желудка.

Общие рекомендации: планируйте операции на период с 1-го по 5-е число после полнолуния, а также за 3–5 дней до новолуния. Например, в мае 2026 года это будут числа 1–6 мая, потом 28 июня и 3 июля.

Спорт, фитнес и очищающие процедуры

Набор мышечной массы, силовые тренировки эффективны на растущую Луну. Снижение веса, кардио, растяжка отлично себя показывают на убывающую Луну, потому что жиросжигание идёт активнее. Детокс, сауна, разгрузочные дни — только на убывающей Луне, особенно в знаках зодиака Дева или Телец. А вот в новолуние дайте телу отдых, не перегружайте суставы и связки.

Влияние знаков зодиака на процедуры красоты

Для вашего удобства Life.ru собрал полную таблицу со всеми знаками зодиака. Итак, Луна находится в каждом знаке около 2,5 дня. Так как же всё спланировать? Сохраните эту таблицу, чтобы сверять планы с благоприятными днями!

Лунный календарь 2026 с полным разбором знаков зодиака: когда и как ухаживать за кожей и волосами? Фото © ChatGPT

Подводя итог, давайте пробежимся по самым часто задаваемым вопросам касаемо работы с лунным календарём. Этот раздел для тех, кто только начинает знакомство с фазами Луны и их влиянием на нашу жизнь.

Life.ru отвечает на часто задаваемые вопросы

В какие дни лучше стричься в 2026 году, чтобы волосы росли быстрее? Выбирайте дни растущей Луны, то есть первые 14 дней после новолуния, и дополнительно смотрите, чтобы Луна была в знаках зодиака Телец, Лев, Весы или Козерог. Самые быстрые темпы роста дают ближайшие дни с 11-го по 13 мая 2026 года.

Когда лучше делать эпиляцию по лунному календарю 2026? Эпиляцию планируйте на убывающую Луну, то есть сразу после полнолуния. Особенно гладко пройдут процедуры в дни, когда Луна в знаке зодиака Козерог, Дева или Телец. Ближайшие такие даты: 17–21 мая, 14–18 июня.

Когда лучше лечить зубы в 2026 году? Благоприятные дни для лечения и удаления зубов — убывающая Луна в Деве, Козероге, Тельце. Например: 2–7 мая, 29–31 мая. Избегайте новолуния и полнолуния.

Можно ли делать операции в новолуние? Категорически не рекомендуется. В новолуние падает артериальное давление, замедляется свёртываемость крови, ухудшается реакция на анестезию. Плановые операции лучше проводить на убывающей Луне — через 2–3 дня после полнолуния.

Зависят ли от Луны результаты маникюра? Да. На убывающей Луне ногти становятся твёрже, гель-лак держится дольше. На растущей — ногти растут быстрее, покрытие может скалываться по краям. Самые стойкие маникюры получатся с 16-го по 21 мая 2026.

Что делать, если благоприятный день совпал с плохим самочувствием? Лунный календарь — это инструмент, но не жёсткое предписание. Прислушивайтесь к своему организму. Если вы заболели или чувствуете упадок сил, перенесите процедуру на ближайший нейтральный день.

Чек-лист по лунному календарю

Чтобы получить максимум пользы от лунного календаря стрижек и здоровья 2026, следуйте простому чек-листу от Life.ru: Определите цель — например, если вы хотите ускорить рост волос, то выбирайте растущую Луну; сохранить форму надолго — убывающую Луну.

например, если вы хотите ускорить рост волос, то выбирайте растущую Луну; сохранить форму надолго — убывающую Луну. Исключите новолуние, полнолуние и дни затмений: они опасны для любых вмешательств.

они опасны для любых вмешательств. Для стрижек и окрашивания сверьтесь с таблицей благоприятных дней по месяцам.

сверьтесь с таблицей благоприятных дней по месяцам. Эпиляцию, чистку лица и детокс планируйте только на убывающую Луну.

планируйте только на убывающую Луну. Посещение стоматолога и плановые операции планируйте на убывающую Луну в знаках Козерога, Девы, Тельца.

планируйте на убывающую Луну в знаках Козерога, Девы, Тельца. Спортивные нагрузки распределяйте: набор массы — на растущую Луну, жиросжигание — на убывающую.

набор массы — на растущую Луну, жиросжигание — на убывающую. В нейтральные дни (не помеченные ни плюсом, ни минусом) можно делать любые процедуры, если нет прямых противопоказаний.

Сохраните эту статью в закладки, чтобы лунный календарь на 2026 год был всегда под рукой!

Авторы Софья Кузнецова