Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 12:29

В ГД раскрыли стратегию ВСУ по экономическому удушению РФ и предложили ответ

Обложка © Life.ru

Украинские атаки беспилотников на промышленные объекты в глубине России — это не разрозненные инциденты, а часть продуманной стратегии. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Парламентарий отметил, что фокус ВСУ сместился с точечных ударов по НПЗ на системное разрушение экспортной выручки и производственных цепочек. Удар по заводу в Пермском крае, по его мнению, укладывается именно в эту логику: цель — предприятия, потеря которых наносит долгосрочный ущерб.

«Украина, благодаря западным поставкам, значительно нарастила число дронов. Причём освоила ещё и новый класс "мидлстрайк"-беспилотников, способных наносить удары на оперативную глубину до 300 километров», — подчеркнул собеседник.

Это оружие обладает лучшей навигацией и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, что позволило резко расширить зону поражения. Прежде тактический инструмент превратился в стратегический.

Депутат обратил внимание и на экономическую составляющую обороны. Массированные налёты дешёвых дронов вынуждают расходовать дорогие зенитные ракеты, производство которых не поспевает за их тратами. Любая эшелонированная защита быстро истощается.

«Поэтому и предлагаю проблему гасить в зародыше — уничтожая логистические цепочки, по которым на Украину поступает вся эта техника. Разбить железнодорожные станции и мосты — и дронов в нашем небе точно станет значительно меньше», — заключил Журавлёв.

Напомним, что в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет. Учебные заведения региона перевели в дистанционный формат обучения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
