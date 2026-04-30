В ГД раскрыли стратегию ВСУ по экономическому удушению РФ и предложили ответ

Украинские атаки беспилотников на промышленные объекты в глубине России — это не разрозненные инциденты, а часть продуманной стратегии. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Парламентарий отметил, что фокус ВСУ сместился с точечных ударов по НПЗ на системное разрушение экспортной выручки и производственных цепочек. Удар по заводу в Пермском крае, по его мнению, укладывается именно в эту логику: цель — предприятия, потеря которых наносит долгосрочный ущерб.

«Украина, благодаря западным поставкам, значительно нарастила число дронов. Причём освоила ещё и новый класс "мидлстрайк"-беспилотников, способных наносить удары на оперативную глубину до 300 километров», — подчеркнул собеседник.

Это оружие обладает лучшей навигацией и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, что позволило резко расширить зону поражения. Прежде тактический инструмент превратился в стратегический.

Депутат обратил внимание и на экономическую составляющую обороны. Массированные налёты дешёвых дронов вынуждают расходовать дорогие зенитные ракеты, производство которых не поспевает за их тратами. Любая эшелонированная защита быстро истощается.

«Поэтому и предлагаю проблему гасить в зародыше — уничтожая логистические цепочки, по которым на Украину поступает вся эта техника. Разбить железнодорожные станции и мосты — и дронов в нашем небе точно станет значительно меньше», — заключил Журавлёв.