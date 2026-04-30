Кабан устроил переполох у школы в Подмосковье

В Подмосковье дикий кабан напугал школьников и их родителей. Животное заметили утром рядом с учебным заведением, пишет Mash и публикует кадры, снятые местной жительницей.

Кабан гуляет у школы. Видео © Telegram/Mash

Инцидент произошёл в посёлке Дубовая Роща. Одна из местных жительниц сняла происходящее на видео. На кадрах видно, как животное спокойно передвигается по территории рядом с учебным заведением. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы. Однако к моменту их прибытия кабан уже скрылся.

Информация о пострадавших не поступала. Тем не менее появление дикого зверя вызвало серьёзное беспокойство у родителей. Сейчас специалисты выясняют, откуда кабан мог выйти к людям. Жителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность при встрече с дикими животными.

Ранее в Санкт-Петербурге был зафиксирован опасный инцидент с диким животным. В районе Юнтолово кабан напал на домашнюю собаку. По словам местных жителей, это первый случай открытой агрессии со стороны зверя. Ранее он появлялся в районе, но вёл себя осторожно: выходил по ночам в поисках еды, ломал кормушки для птиц и избегал контакта с людьми и животными.