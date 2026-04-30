Экс-замминистра природных ресурсов Буцаев покинул Россию после отставки

Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев покинул Россию вскоре после отставки. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным журналистов, он выехал за границу, используя Минск как транзитный пункт. Информацию об отъезде подтверждают собеседники в госструктурах. Сообщается, что интерес правоохранительных органов связан с уголовными делами о мошенничестве в отношении руководства «Российского экологического оператора».

Фигурантами дел, по данным издания, стали несколько топ-менеджеров компании. Сам Буцаев, как утверждается, ранее также упоминался в материалах следствия и вызывался на допрос. Официальных комментариев от самого Буцаева или правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ранее Life.u сообщал, что Буцаев ушёл с поста замминистра природных ресурсов и экологии России по собственному желанию. Сферой ответственности Буцаева были департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовая компания «Российский экологический оператор».