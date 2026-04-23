Губернатор Пензенской области отправил в отставку региональное правительство

В Пензенской области принято решение об отставке регионального правительства. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению», — написал он.

При этом действующий кабинет министров продолжит работу в статусе временно исполняющих обязанности до формирования нового состава. Олег Мельниченко отметил, что на переходный период все руководители сохранят свои обязанности.

Он также поручил провести анализ эффективности работы каждого министерства. По словам главы региона, в новый состав правительства смогут войти те, кто демонстрирует результативность, профессионализм и ответственное отношение к задачам.

Ранее в Новосибирской области произошло кадровое решение в правительстве региона — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов освобождён от должности. Среди причин такого шага были названы накопившиеся замечания к работе ведомства. В их числе — задержки с доведением мер государственной поддержки до сельхозпроизводителей, а также проблемы при реализации программы развития сельских территорий.