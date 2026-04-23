Депутаты Заксобрания одобрили назначение Андрея Михайлова на пост зампреда

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали назначение Андрея Михайлова на пост зампреда правительства и министра сельского хозяйства региона. Решение принято большинством голосов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Кандидатуру Андрея Михайлова одобрили 60 из 63 присутствовавших парламентариев. Двое воздержались, ещё один не принял участия в голосовании. Назначение вступит в силу 1 мая. Ранее Михайлов с 2020 года руководил Новосибирским районом.

Сам Михайлов рассказал, что 22 апреля проводил рабочие встречи в федеральном Минсельхозе. По его словам, региональные и федеральные приоритеты совпадают, особенно в части взаимодействия с центром. В середине мая он планирует представить план изменений в работе министерства и приступить к кадровым решениям внутри ведомства.

Отдельно будущий министр подчеркнул необходимость перестройки работы в сторону большей открытости и ориентации на запросы жителей, а не только на отчётность и административные показатели.

Ранее в Новосибирской области произошли кадровые изменения в аграрном блоке. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов освобождён от должности. Среди причин отставки названы накопившиеся замечания к работе ведомства. В их числе — задержки с доведением мер господдержки до сельхозпроизводителей, а также проблемы с реализацией программы развития сельских территорий.