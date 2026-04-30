Эвелина Хромченко озвучила Миранду Пристли для «Дьявол носит Prada 2»

В русскоязычной версии фильма «Дьявол носит Prada 2» героиня Мэрил Стрип вновь будет говорить голосом Эвелины Хромченко. Об этом телеведущая рассказала в своих соцсетях.

Она опубликовала кадры из студии, где проходит запись дубляжа. Хромченко уже работала над этим персонажем почти 20 лет назад.

«20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители», — поделилась телеведущая.

Премьера сиквела фильма «Дьявол носит Prada – 2» запланирована на май 2026 года. Работа над проектом началась летом 2025-го.

Первая часть, вышедшая в 2006 году, стала культовой и собрала более 325 миллионов долларов в мировом прокате. Картина до сих пор считается символом эпохи в индустрии моды. Хотя фильм ещё не вышел, первые тизеры уже вызвали активное обсуждение. Критики отмечают, что продолжение сохраняет атмосферу оригинала и делает акцент на теме власти и статуса.