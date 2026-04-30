Путин пообещал посетить Вилючинск на Камчатке

Президент России Владимир Путин заявил о планах посетить город Вилючинск в Камчатском крае. Об этом он сказал во время встречи с представителями коренных малочисленных народов.

Поводом для этого стал разговор с военным, который рассказал о позитивных изменениях в городе. По его словам, в Вилючинске строятся новые дома и появился детский сад. В ответ на заверения о благополучии в городе Путин пошутил, что «всё хорошо не бывает».

«Я давно не было в Вилючинске. Надо будет обязательно съездить, посмотреть, что там происходит», — сказал с улыбкой глава государства.

Напомним, что Владимир Путин провёл неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Мероприятие, посвящённое сохранению культурного наследия и традиций, неожиданно превратилось в гастрономическое шоу.