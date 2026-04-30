«Вопрос психиатру»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Залужный выдумал себе сына

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Life.ru прокомментировал слова о якобы существующем сыне у посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Он обратил внимание, что у Залужного нет сына — экс-главком ВСУ воспитывает двух дочерей. В связи с этим Олейник усомнился в адекватности украинского посла, предположив, что тот находился под воздействием алкоголя или наркотиков

Вопрос о том, откуда у Залужного взялся сын, стоило бы задать психиатру. Потому что у него две дочки. И это какой-то бред, знаете. А может, у него и сын есть. Этот вопрос должна задать ему супруга. Он как-то уже начал говорить про завещание. Владимир Олейник Экс-депутат Рады

Олейник предположил, что речь может идти о попытке создать «дешёвый пиар», чтобы показать, будто Залужный из Лондона продолжает активно бороться за интересы Украины и демонстрирует личную вовлечённость. Отдельно он связал эту риторику с разговорами о завещании, заявив, что в таком контексте звучит идея передачи будущих «обязательств» сыну или даже внукам — как символ продолжения борьбы за утраченные территории.

В качестве сравнения он привёл историю своего отца, который, по его словам, в зрелом возрасте говорил о другом наследстве — отсутствии долгов, а не политических или военных задачах для потомков. Далее он заявил, что подобная логика выглядит абсурдной: если «отец потерял территории и не смог завершить конфликт», то странно ожидать, что сын должен «возвращать границы 1991 года ценой своей жизни». Также Олейник утверждает, что подобные заявления вызывают непонимание и насмешки на Украине, а саму ситуацию он объяснил отрывом от реальности и «туманом Лондона».

Собеседник Life.ru также допустил, что часть подобных высказываний может быть связана с эмоциональным состоянием политиков, сравнив это с Владимиром Зеленским и упомянув разговоры о вредных привычках, а также добавил, что в гипотетических сценариях даже отмечается завещание, связанное с событиями 1939 года и территориальными изменениями во Львове.

Напомним, накануне Залужный заявил, что считает важным продолжение борьбы за «возвращение территорий» Украины в будущем поколении. Он отметил, что хотел бы перед смертью получить от сына обещание продолжить это дело.