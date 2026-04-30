В состав ВМФ России вошёл тральщик «Полярный»

В состав Военно-морского флота России вошёл новейший морской тральщик «Полярный». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Корабль проекта 12700 «Александрит» построен на Средне-Невском судостроительном заводе для Северного флота.

«Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», — рассказали в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов». Судно назвали в честь Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя.