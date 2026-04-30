«Скрывает, что я парень»*: Отзыв о юбке на маркетплейсе довёл иностранца до высылки из России

В апреле на гражданина другого государства Исломжона составили протокол о пропаганде запрещённого в РФ ЛГБТ*-движения и направили на прохождение процедуры депортации. Причиной стал его отзыв под юбкой из экокожи на крупном маркетплейсе, где он похвалил вещь за то, что она скрывает его пол. Об этом пишет «Осторожно, новости».

«Прекрасная юбочка! Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», — написал он, прикрепив фотодоказательство.

Молодой человек свою вину не отрицал и просил судебную инстанцию не применять к нему высылку за пределы РФ. Тем не менее 23 апреля его взяли под стражу и назначили административный арест сроком на пять суток. По истечении этого срока его этапировали в спецучреждение для временного содержания мигрантов, расположенное в Кимовске.

Помимо этого, как указано в тексте, сотрудники правопорядка составили на Исломжона дополнительный протокол, квалифицируемый по той же административной норме, — основанием стали размещённые на его странице во «ВКонтакте» снимки и ролик, где видно, как человек мужского пола надевает женскую одежду*. Однако судья выявил в этом протоколе процедурные недочёты и отправил документ назад в правоохранительные структуры.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ответственности за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и чайлдфри. Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.