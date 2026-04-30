Не стать «слабым звеном»: Телеведущая Киселёва раскрыла секрет свежего лица и блеска в глазах

Внешность человека напрямую зависит от внутреннего состояния, а здоровый образ жизни и позитивные эмоции важнее любых косметологических процедур. Об этом рассказала олимпийская чемпионка, ведущая программы «Слабое звено» и депутат Мосгордумы Мария Киселёва.

«Большую роль играет внутреннее состояние. Что бы вы ни делали, если на душе плохо, настроения нет, чувствуете негатив или уныние — всё это отразится на вашем лице и в глазах. Поэтому внутреннее наполнение, правильные мысли, хорошие эмоции — важная составляющая», — поделилась спортсменка с Леди Mail.

По словам 51-летней знаменитости, хорошо выглядеть помогает здоровый образ жизни: правильное питание, физическая активность, свежий воздух, полноценный сон и восстановление. При этом она подчеркнула, что всё нужно делать с удовольствием — заниматься любимым спортом, приятным делом, получать вдохновляющие впечатления.

Киселёва пояснила, что внешность — это совокупность всех перечисленных факторов, и важный момент — делать всё с удовольствием. Спорт, которым нравится заниматься, любимое дело, впечатления от того, что вдохновляет — всё это эмоции, питающие человека. Самое главное, по её словам, — следить за своим здоровьем, регулярно проходить диспансеризации, а также ухаживать за собой, своим телом и кожей, тем более что средств для этого сегодня масса.

Телеведущая также рассказала, что посещает косметолога, но ограничивается лишь уходовыми и поддерживающими процедурами. К инъекционным методам поддержания молодости она не прибегает.

Ранее участница группы «Фабрика» Ирина Тонева заявила, что постоянно поддерживает физическую форму, поскольку сохранение фигуры зависит не только от генетики, но и от систематических занятий. 48-летняя певица отметила, что не следует одной методике, а предпочитает чередовать разные виды нагрузок.