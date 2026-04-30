Без лишних глаз: Life.ru узнал, как Андрей Губин отмечает 52-летие

Певец Андрей Губин отмечает 52-й день рождения в загородном доме в Подмосковье, временно покинув столичную квартиру из-за шума ремонтных работ и повышенного внимания поклонников. Об этом стало известно Life.ru.

С утра фанаты с цветами приходили к квартире артиста в центре Москвы, рассчитывая поздравить кумира 90-х лично. Однако сам Губин решил провести день рождения вдали от городской суеты и арендовал дом у знакомого за пределами столицы. Близкие исполнителя отмечают, что его также раздражали строительные работы рядом с жильём: у дома идёт благоустройство территории, включая укладку асфальта и обновление тротуаров.

Перед отъездом певец, по сообщениям, попросил соседей забрать букеты от поклонников, чтобы цветы не испортились. Фанатское сообщество традиционно готовит подарки к дню рождения артиста. По словам одной из поклонниц, ежегодно они собирают деньги на сюрприз — это может быть сертификат в спортивный магазин или денежный подарок. В прошлом году, как утверждается, поклонники передали Губину около 70 тысяч рублей.

При этом сообщается, что на фоне праздничных событий у певца сохраняются финансовые обязательства: речь идёт о долге перед налоговой службой примерно в 2,5 млн рублей. Одновременно отмечается, что Губин продолжает получать авторские отчисления за свои старые композиции, которые остаются популярными и набирают миллионы прослушиваний на цифровых площадках.

Ранее солистка группы «Тату» Лена Катина прокомментировала слова певца Андрея Губина, который заявил об отсутствии гениев в российском шоу-бизнесе. Артистка отметила, что не разделяет подобную оценку музыкальной индустрии и считает, что в ней работает большое количество талантливых исполнителей.