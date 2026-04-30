На Запорожском направлении сейчас идут ожесточённые бои в западной части Малой Токмачки, где расположена территория бывшей исправительной колонии ИК-88. Об этом рассказал военный корреспондент Влад Андрица.

По словам журналиста, часть Новоданиловки находится в серой зоне, а придорожные пункты вдоль трассы Н-08, соединяющей Орехов и Запорожье, — под огневым контролем противника. Основные боестолкновения сейчас фиксируются в Малой Токмачке, Степногорске и Приморске.

Андрица отметил, что небо в этом районе буквально нашпиговано беспилотниками. Мобильные огневые группы стоят через каждый перекрёсток, контролируя воздушное пространство. Перед штурмовыми действиями проводится мощная артподготовка — 40–50 минут интенсивных ударов.

«Колонию эту мы освободили, а дальше? Мы понимаем: 200-300 метров туда, 300 метров сюда. Ну не позволяет пока оперативная обстановка сделать рывок и продвинуться дальше», — пояснил военкор в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что российские войска стремятся выровнять передовую, чтобы затем перешагнуть через федеральную трассу и продолжить движение в сторону Запорожья. При этом город Запорожье находится на господствующих высотах, что даёт противнику тактическое преимущество.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области, уничтожив подразделения 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые его удерживали. Обороной населённого пункта руководили наиболее подготовленные националисты из этой бригады.