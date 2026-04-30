Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 14:30

Военкор Андрица сообщил о суровых боях на западе Малой Токмачки под Запорожьем

Обложка © Telegram / Минобороны России

На Запорожском направлении сейчас идут ожесточённые бои в западной части Малой Токмачки, где расположена территория бывшей исправительной колонии ИК-88. Об этом рассказал военный корреспондент Влад Андрица.

По словам журналиста, часть Новоданиловки находится в серой зоне, а придорожные пункты вдоль трассы Н-08, соединяющей Орехов и Запорожье, — под огневым контролем противника. Основные боестолкновения сейчас фиксируются в Малой Токмачке, Степногорске и Приморске.

Андрица отметил, что небо в этом районе буквально нашпиговано беспилотниками. Мобильные огневые группы стоят через каждый перекрёсток, контролируя воздушное пространство. Перед штурмовыми действиями проводится мощная артподготовка — 40–50 минут интенсивных ударов.

«Колонию эту мы освободили, а дальше? Мы понимаем: 200-300 метров туда, 300 метров сюда. Ну не позволяет пока оперативная обстановка сделать рывок и продвинуться дальше», — пояснил военкор в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что российские войска стремятся выровнять передовую, чтобы затем перешагнуть через федеральную трассу и продолжить движение в сторону Запорожья. При этом город Запорожье находится на господствующих высотах, что даёт противнику тактическое преимущество.

Ночь «Гераней»: ВС РФ атаковали Украину, отомстив за Туапсе

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области, уничтожив подразделения 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые его удерживали. Обороной населённого пункта руководили наиболее подготовленные националисты из этой бригады.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Армия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar