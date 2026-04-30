30 апреля, 14:16

«Слабы в коленках»: В Госдуме оценили планы Британии создать антироссийский альянс флотов

Депутат Колесник: Британия и союзники не могут тягаться с Северным флотом России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал возможное противостояние с западными силами. Парламентарий уверен, что Великобритании и её союзникам не стоит испытывать судьбу.

«Совершенно зря это делают, им с нашим Северным флотом не тягаться даже близко. Слабы они в коленках», — заявил политик в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, любое проявление агрессии в сторону страны будет воспринято серьёзно. Россия обладает кораблями и подводными лодками, способными ликвидировать альянс в считаные минуты.

«Там подводные лодки со специальными зарядами, понятно какими... Все места принятия решений будут просто стёрты», — подчеркнул Колесник.

Депутат добавил, что часть субмарин находятся на боевой службе в море или океане, и обнаружить их там попросту невозможно.

«Царствуют, но не правят»: Медведев осадил политические амбиции Карлов

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания и страны Европы создадут объединенные ВМС на севере континента. Новая структура станет дополнительным элементом системы НАТО. В проекте участвуют Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии, а также Нидерланды.

Дарья Нарыкова
