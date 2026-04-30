Минск не резиновый: Лукашенко призвал белорусов не стремиться в столицу

Белорусская столица растёт как на дрожжах, а деревни и малые города медленно умирают. Президент республики Александр Лукашенко потребовал переломить эту тенденцию. Теперь регионы должны стать привлекательнее для жизни — иначе Минск просто лопнет от желающих туда переехать.

«Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Прекратить раз и навсегда», — заявил белорусский лидер в ходе совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район — один проект»,.

Лукашенко отметил, что темпы жилищного строительства в Минске стали «бешеными», однако при этом 118 районов страны, особенно сельские, теряют жителей. Ссылаясь на данные соцопросов, президент назвал главную причину оттока — отсутствие рабочих мест с достойной заработной платой. Вопросы ценообразования, досуга и жилищно-коммунального хозяйства, по словам Лукашенко, находятся для жителей регионов на втором плане.

Новая инициатива «Один район — один проект» призвана создать в каждом районе точку экономического роста и тем самым остановить бегство населения в крупные города.

