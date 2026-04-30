Восемь раз жаловался на соседей: Пенсионера насмерть забили в коммуналке под Петербургом

В Ленинградской области фельдшер скорой помощи обнаружил мёртвого 65-летнего пенсионера в коммунальной квартире и вызвал полицию. Криминалисты обратили внимание на ссадины и кровоподтёки на теле, однако экспертиза показала, что смерть наступила от сильного удара в живот.

65-летнего петербуржца нашли убитым в собственной квартире.

Полиция задержала троих подозреваемых — двоих мужчин и одну женщину в возрасте от 30 до 40 лет. Один из задержанных является рецидивистом.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанное повреждение потерпевшему причинили двое мужчин и одна женщина. Подозреваемые задержаны и допрашиваются по обстоятельствам. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Выяснилось, что погибший за год восемь раз обращался в полицию с жалобами на соседей и каждый раз звонил по номеру «112». Следствие продолжается.

