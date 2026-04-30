Суд Кубани арестовал убийцу 11-летней девочки на два месяца
Темрюкский районный суд Краснодарского края отправил под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве малолетней. Следствие ходатайствовало об аресте, и суд удовлетворил просьбу.
31-летний местный житель будет сидеть в СИЗО как минимум два месяца — до 29 июня 2026 года. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Санкция этой статьи предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Трагедия произошла в станице Голубицкая. Тело 11-летней девочки нашли вечером 26 апреля. По версии следствия, взрослый мужчина совершил преступление против ребёнка, находившегося в гостях у своих бабушки и дедушки. Подозреваемый был задержан в тот же вечер. Он уже дал признательные показания.
