Мать убийцы девочки на Кубани заявила, что не замечала странностей у сына

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Краснодарском крае, 31-летний Александр М., оказался любителем аниме и психологии. По профессии он торговый представитель оператора сотовой связи. Его интересы включали аниме, игры, инвестиции и путешествия. Он служил в армии, работал с детьми в казачьей молодёжной организации и был женат.

Мать мужчины, задержанного по делу об убийстве, рассказала о его поведении в день трагедии. По её словам, она не заметила ничего необычного. Об этом сообщает «Рен-ТВ» в своём телеграм-канале.

Женщина сообщила, что 24 апреля сын приезжал к ней в гости и прибывал в хорошем настроении. На следующий день он уехал на работу, и никаких тревожных признаков она не увидела. О произошедшем она узнала позже, когда к ней пришли следователи для изъятия автомобиля. До этого о случившемся ей ничего не было известно.