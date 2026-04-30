Хотела помощи: Петербургская полиция прислала ответ с матом в адрес пострадавшей от избиения

Жительница Санкт-Петербурга, добивающаяся возбуждения дела после домашнего насилия, получила из полиции официальный ответ, в котором её имя оказалось связано с нецензурным оскорблением (закон не позволяет нам писать такое слово на страницах СМИ) в названии документа. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Петербург».

Инцидент произошёл на фоне многомесячного разбирательства, связанного с заявлением о жестоком избиении летом 2024 года. По словам пострадавшей, её бывший партнёр в квартире нанёс ей серьёзные травмы, включая перелом колена и руки, а также разрыв связок. При этом, как утверждается, он препятствовал вызову скорой помощи и фиксировал происходящее на видео.

После случившегося девушка сама обратилась в экстренные службы и полицию. Однако, по её словам, задержанного в тот же день мужчину вскоре отпустили без полноценного опроса. Далее, как следует из её рассказа, последовала серия отказов в возбуждении уголовного дела. Основаниями назывались отсутствие состава преступления, «незначительность» повреждений и необходимость дополнительных проверок.

Позднее подразделение полиции, занимавшееся материалами, было расформировано, а дело передано другим сотрудникам. Ситуация дошла до суда: инстанция, по словам заявительницы, удовлетворила её жалобу на бездействие правоохранителей.

После этого, как утверждается, из полиции был направлен официальный ответ на бланке МВД, подписанный руководством отдела. Однако внимание привлекло название файла, где содержалась фамилия пострадавшей и нецензурное оскорбление. Девушка продолжает добиваться возбуждения дела, при этом отмечая, что сроки давности по инциденту истекают осенью текущего года, что может повлиять на дальнейшее расследование.

