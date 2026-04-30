30 апреля, 14:39

В Госдуме сочли опасной идею снизить нештрафуемый порог скорости автомобиля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости до 2–3 километров в час. По мнению парламентария, такая мера не повысит, а, наоборот, снизит безопасность на дорогах.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что водителю придётся постоянно следить за показаниями спидометра, отвлекаясь от дорожной обстановки. Стоит чуть зазеваться — и вот уже штраф за превышение. Политик уверен, что добиться снижения аварийности можно другими способами. Все необходимые инструменты для этого, подчеркнул он, уже существуют.

Напомним, ЦОДД опроверг слухи о снижении нештрафуемого порога скорости. Ранее появившиеся сообщения об ужесточении правил не подтвердились. В информационном поле обсуждалась возможность резкого снижения лимита — с текущих 20 км/ч до 2–3 км/ч. Это вызвало опасения среди водителей.

Дарья Нарыкова
