Археолог Эрмитажа Бутягин рассказал о хороших сокамерниках в польской тюрьме

О своём пребывании в польской тюрьме в комментарии ИС «Вести» рассказал сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин. Он отметил, что серьёзных напряжённых ситуаций с другими заключёнными у него не возникало.

Бутягин отметил, что за всё время заключения ему удалось избежать конфликтных ситуаций, а общение с соседями по камере складывалось спокойно и даже местами было содержательным. По словам археолога, состав людей в камере периодически менялся, однако это не приводило к напряжённости или спорам.

Он рассказал, что был наслышан о разных историях, связанных с тюремной жизнью, но его собственный опыт оказался значительно мягче ожиданий. Особенно запомнился один из соседей — пожилой бизнесмен, свободно владевший английским и понимающий русский язык.

Между ними сложился своеобразный диалог: собеседники общались на двух языках, легко переходя с одного на другой и без трудностей понимая друг друга. Бутягин подчеркнул, что этот человек оказался образованным и опытным, много путешествовал и был интересным собеседником, с которым можно было обсуждать самые разные темы.

Ранее Бутягин заявил, что его задержание, по его оценке, могло быть частью кампании по формированию негативного образа России. Он предположил, что инициатива обвинений могла исходить от представителей украинского археологического сообщества.