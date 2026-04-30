В Белоруссии признали экстремистским YouTube-канал Дудя*

YouTube-канал «вДудь» признан экстремистским в Белоруссии. Суд Витебска принял соответствующее решение, включив ресурс российского журналиста Юрия Дудя* в официальный список.

Как говорится на сайте Мининформ республики, канал блогера пополнил список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

А ранее Дудь* заявил о своей невиновности по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента в России. По версии следствия, Дудь*, будучи признанным иноагентом, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности, но продолжал распространять материалы без соответствующей маркировки.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.