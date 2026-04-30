Перед майскими праздниками Москва встала в 9-балльных пробках

Сильные заторы зафиксированы на дорогах Москвы накануне длинных выходных. Загруженность оценивается в 9 баллов из 10 возможных.

К вечеру 17:50 мск движение в столице оказалось практически парализовано в нескольких районах. На загруженность указывает интерактивная карта дорожной ситуации. Сложности с проездом наблюдаются почти на всех центральных улицах города. Поток транспорта заметно замедлился.

Дополнительно движение осложнено на Садовом кольце, где образовались протяжённые заторы. Аналогичная ситуация сложилась и на Бульварном кольце. Третье транспортное кольцо также оказалось перегружено, местами автомобили движутся с минимальной скоростью. Отдельные участки дороги фактически стоят. Основной причиной повышенной нагрузки на улично-дорожную сеть стал вечерний час пик в сочетании с выездом жителей перед праздничными днями.

Перед майскими праздниками Депздрав Москвы выпустил памятку о защите от клещей. В ведомстве отметили, что в соцсетях растёт беспокойство из-за активности насекомых.