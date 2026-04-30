Первомай в Крыму встретит заморозками, штормом и ледяным дождём

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за ожидаемых заморозков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром температура в степных и предгорных районах может опуститься до −3 градусов. Такие условия могут привести к повреждению сельскохозяйственных культур, особенно цветущих деревьев и ранних косточковых.

Спасатели рекомендуют заранее принять меры защиты растений — укрыть их плёнкой, нетканым материалом или соломой. Также жителям советуют ограничить походы в горно-лесную местность и соблюдать осторожность на дорогах.

Зато над москвичами погода смилостивилась и разрешила им пожарить шашлыки на майских праздниках. 2 мая весна начнет наступление. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4, зато днём будет уже от 12 до 17 градусов. Настоящее тепло ожидается 3 мая.