В Ленобласти грузовик с песком засосало в асфальт — трасса встала

В Ленинградской области случилось необычное дорожное происшествие. Гружённый песком грузовик попал в настоящий капкан — асфальт под ним просто не выдержал и проломился.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошёл минувшей ночью в городе Любань, на выезде к Московскому шоссе. Тяжёлая машина ушла под землю практически целиком.

Местные жители жалуются, что теперь эта полоса полностью перекрыта. Ни пройти, ни проехать по ней невозможно. В результате образовалась серьёзная пробка на единственном удобном выезде из населённого пункта.

Причины случившегося выясняются. Вероятнее всего, сказались грунтовые воды и слабое дорожное полотно, не рассчитанное на вес многотонной техники. Коммунальщики пока не сообщают, как долго будут извлекать застрявший грузовик из подземного плена и восстанавливать проезд. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.

Ранее Life.ru рассказывал о крупной аварии в Тосненском районе Ленобласти, где пострадали 13 человек, состояние одного из которых оценивают, как критическое. Инцидент случился утром 20 апреля на 97-м километре дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», где грузовик Shacman, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал цепное столкновение сразу с четырьмя легковушками.