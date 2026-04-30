Критик Соседов оценил тренд на возвращение групп нулевых на российскую сцену

В российской музыкальной индустрии набирает обороты новый тренд — возвращение коллективов, которые гремели в нулевых. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей оценил эту тенденцию.

По его словам, выходить на сцену стоит только тем артистам, которые окажутся интересны главной аудитории — нынешней молодёжи. Критик привёл неожиданный пример: никто бы не подумал, что юное поколение станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но это факт.

Тем не менее одного желания исполнителей мало. Соседов уверен, что вернувшимся звёздам придётся серьёзно перерабатывать свой репертуар.

«Даже пять лет назад музыкальные предпочтения у слушателей были иные, чем сейчас. По этой причине звёздам, чья слава пришлась на начало нулевых, придётся задуматься о новой аранжировке или перепеть свои же хиты, но в иной тональности, формате и так далее», — подытожил специалист.

А ранее Сергей Соседов раскрыл, кто из детей российских звёзд заслужил место на сцене. По словам критика, Стас Пьеха — состоявшаяся знаменитость с хорошим тембром и музыкальным стилем, но ему не понадобилась помощь знаменитой бабушки.