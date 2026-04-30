30 апреля, 16:10

Пожар площадью 500 га вспыхнул на военном полигоне в Нидерландах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

В Нидерландах произошёл третий за сутки пожар на военном объекте. Возгорание началось на полигоне близ города Будел в провинции Северный Брабант, сообщает телеканал NOS.

Площадь пожара составляет около 500 тысяч квадратных метров. Огонь подошёл вплотную к аэропорту Кемпел, из-за чего персонал и пассажиров эвакуировали. Жителям региона направлены экстренные оповещения с рекомендацией не приближаться к месту ЧП, а также закрыть окна и двери из-за сильного задымления.

Пожарные предупреждают о риске распространения огня на резервуары с керосином в аэропорту. К тушению привлечены несколько расчётов. Возгорания произошли на других военных полигонах страны. Их причины устанавливаются, ситуация остаётся под контролем служб.

Полина Никифорова
