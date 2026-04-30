Путин пообещал «внимательно смотреть» из Кремля за новыми властями Дагестана
Президент России Владимир Путин дал понять, что из Кремля он будет держать руку на пульсе и внимательно отслеживать, как справляется с делами новая команда в Дагестане. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями республики.
«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — сказал президент.
Ранее стало известно, что глава Дагестана Меликов переходит на другую работу. Его новая должность пока не называется.
