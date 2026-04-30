Небензя: Санкции СБ ООН против КНДР утратили свою актуальность

Санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи больше не соответствуют нынешней ситуации. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Он выступил на заседании Совбеза ООН, посвящённом КНДР. По словам дипломата, прежний санкционный режим показал свою неэффективность. Небензя отметил, что история уже продемонстрировала контрпродуктивность ограничений против Пхеньяна. По его оценке, они не привели к нужным результатам.

«На сегодняшний день положение в регионе кардинально поменялось. Как результат, утратили свою актуальность и санкции совета», — подчеркнул дипломат.

Российская сторона считает, что подход к ситуации вокруг КНДР необходимо пересматривать с учётом изменившихся условий.

