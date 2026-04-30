Путин передал привет депутату из Дагестана, воюющему в зоне СВО

Президент России Владимир Путин передал привет депутату Народного собрания Дагестана, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. В четверг глава государства провёл встречу с представителями парламента Дагестана. На ней обсуждались кандидатуры нового главы республики.

Во время разговора участники встречи рассказали Путину об одном из дагестанских депутатов. По их словам, он работал школьным учителем, а сейчас находится в зоне СВО. Более того, депутат не хочет возвращаться и намерен продолжать борьбу с фашизмом.

«Он до сих пор действующий депутат?», — уточнил глава государства.

После утвердительного ответа Путин попросил передать ему привет.

«Привет ему передавайте», — сказал Путин.

Ранее Путин отмечал, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с лучшей стороны. По его словам, это мужественные люди, готовые защищать и свою малую родину, и всю Россию.