В Лондоне появилась новая загадочная статуя с подписью Бэнкси

В Лондоне появилась новая статуя, которую поклонники уличного искусства связывают с Бэнкси. Объект установили в районе площади Ватерлоо, однако сам художник пока не подтвердил своё авторство, пишет Daily Mail.

Скульптура изображает мужчину с флагом в руках. Полотнище закрывает его лицо, из-за чего фигура выглядит символично и тревожно. Статуя находится на Пэлл-Мэлл — рядом с клубом «Атенеум», Мемориалом Крымской войны и золотой статуей Афины. Её высота составляет около 7,6 метра.

Судя по конструкции, объект могли собрать за одну ночь из готовых секций. Именно внезапное появление статуи усилило слухи о возможной причастности Бэнкси.

Поклонники художника уже обсуждают смысл работы. По одной из версий, фигура изображает политика, ослеплённого патриотизмом и идущего навстречу опасности. Эта трактовка перекликается с привычными для Бэнкси темами — политикой, властью, войной и справедливостью. Дополнительным аргументом фанаты называют подпись у основания постамента.

Кстати, ранее агентство Reuters опубликовало расследование о возможной личности Бэнкси. В материале утверждается, что за образом легендарного уличного художника может скрываться британец Робин Ганнингем. Вот только несколько лет назад он сменил имя на Дэвид Джонс.

Между тем, в конце декабря в Лондоне появилась ещё одна работа, которую связывают с Бэнкси. Изображение заметили в районе Бейсуотер, недалеко от посольства России. На рисунке были изображены дети в зимней одежде. Они выглядели так, будто укрываются от холода.