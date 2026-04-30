Иранское судно первым за сутки вошло в Ормузский пролив

Судно, связанное с Ираном, вошло в Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации агентства, речь идёт о танкере с топливом, который утром в четверг заметили при входе в Персидский залив.

«Лишь один связанный с Ираном танкер с топливом был замечен входящим в Персидский залив в четверг утром, при этом пока не зафиксировано ни одного выхода за день», — говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что накануне движение судов было активнее. В среду зафиксировали три выхода и два входа сухогрузов.

Большинство этих судов, по данным агентства, также имеют связи с Тегераном. На этом фоне ситуация в районе Ормузского пролива остаётся под пристальным вниманием.

Ранее сообщалось, что Иран намерен принять закон о новом порядке прохождения судов через Ормузский пролив. Документ могут рассмотреть сразу после возобновления работы парламента. Речь идёт о регулировании навигации через один из ключевых морских маршрутов мира. Перед подготовкой инициативы в Иране провели несколько заседаний. На них обсуждались юридические и международные аспекты прохода судов через пролив.