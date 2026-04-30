30 апреля, 16:41

Вслед за Госдумой в МВД не поддержали снижение порога штрафов за скорость

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

МВД России категорически против идеи снизить «льготный» порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км/ч. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточнила, что в последнее время в СМИ и интернете много говорят о том, что технически уже возможно сделать так, чтобы штрафовать за превышение скорости всего на 2-3 км/ч, а не на 20 км/ч, как сейчас.

«МВД России неоднократно выступало категорически против такой инициативы. Ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения», — написала Волк в Telegram-канале.

В Госдуме сочли опасной идею снизить нештрафуемый порог скорости автомобиля

Напомним, ЦОДД опроверг слухи о снижении нештрафуемого порога скорости. Ранее появившиеся сообщения об ужесточении правил не подтвердились. В информационном поле обсуждалась возможность резкого снижения лимита — с текущих 20 км/ч до 2–3 км/ч. Это вызвало опасения среди водителей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

