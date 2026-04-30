«Так нельзя вести страну»: Партнёры Мерца по коалиции перешли к открытому саботажу
Лидер СДПГ Мирш усомнился в способности Мерца выполнять свои обязанности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten
Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш поставил под сомнение пригодность Фридриха Мерца к должности канцлера. По словам политика, главной проблемой является импульсивность главы правительства.
«Так на самом деле нельзя руководить ведомством федерального канцлера», — цитирует слова Мирша портал Rundblick Unna.
Ранее Мерц заявил, что за последние 20 лет немцы слишком привыкли к стабильному благополучию, что привело к недооценке глобальных изменений. По его словам, иллюзия постоянного процветания не будет длиться вечно.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.