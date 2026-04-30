Британия повысила уровень террористической угрозы до «серьёзного»

Британские спецслужбы перевели страну на четвёртый, «серьёзный» уровень террористической угрозы, подняв его с предыдущего «значительного». Согласно заявлению Объединённого центра по анализу терроризма, такая оценка охватывает все формы террористической деятельности на территории Соединённого Королевства, включая Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.

«Угроза всех видов терроризма в Соединённом Королевстве серьёзна», — сказано в сообщении центра.

Решение о повышении уровня было принято после инцидента в северном Лондоне 29 апреля, который был квалифицирован как террористический акт антисемитской направленности.

Напомним, накануне в Лондоне мужчина напал с ножом на двух представителей еврейской общины. Инцидент произошёл, когда нападавший преследовал людей на улице. Еврейская охранная организация «Шомрим» задержала злоумышленника до прибытия полиции, которая затем применила электрошокер. Оба пострадавших являются местными жителями еврейского вероисповедания. Мэр Лондона Садик Хан осудил нападение и подчеркнул недопустимость антисемитизма, заявив об усилении полицейского патрулирования в районе.

До этого в Лондоне пытались поджечь синагогу Kenton United. Внутри здания зафиксирован незначительный ущерб от дыма, пострадавших нет, конструкция синагоги не повреждена.