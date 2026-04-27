«Высший пилотаж»: Британия подписала себе смертный приговор и даже заплатила за это деньги

Корпорация Palantir, известная разработкой систем для ЦРУ, Пентагона и АНБ, недавно опубликовала манифест, который эксперты сразу же назвали декларацией технофашизма. Документ содержит 22 тезиса из книги основателей компании о новом мировом порядке, текст вызвал бурную реакцию общественности, обратили внимание политолог Вадим Сипров и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

По словам аналитиков, в сообщении речь идёт о доступе частной организации к огромному массиву данных, с помощью которого её деятели собираются переустраивать мировой порядок. В материалах говорится, что ядерное оружие больше не будет считаться гарантией безопасности после появления компьютерных систем, которые станут принимать любые силовые решения без участия человека.

С помощью технологий искусственного интеллекта спецслужбы могут создавать досье на каждого человека или организацию на территории Великобритании. По словам экспертов, можно констатировать, что подобные инструменты оказались в руках частной компании, которая теоретически способна использовать их против собственных граждан.

«Англичане свою базу данных отдали официально. И даже деньги платят за это. Ну, это высший пилотаж. Когда, значит, за мной шпионят, и я ещё за это плачу деньги», — отметили собеседники «Царьграда».

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев резко раскритиковал опубликованный Palantir 22-пунктный «краткий» манифест по мотивам книги The Technological Republic. По версии автора, речь идет не просто о корпоративной декларации, а о новом идеологическом вызове для суверенных государств.