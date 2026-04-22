Малофеев увидел в манифесте Palantir «технофашизм» и призвал Россию готовить ответ

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев выпустил колонку, в которой резко раскритиковал опубликованный Palantir 22-пунктный «краткий» манифест по мотивам книги The Technological Republic. По версии автора, речь идет не просто о корпоративной декларации, а о новом идеологическом вызове для суверенных государств.

Поводом стал пост Palantir в X, где компания изложила ключевые тезисы книги гендиректора Алекса Карпа и главы корпоративных связей Николаса Замиски. Этот текст уже вызвал заметную реакцию в западных медиа: критики обратили внимание на тезисы о долге Кремниевой долины перед государством, национальной службе и военном применении ИИ.

Отдельно обсуждение разогрела формулировка о том, что вопрос состоит не в том, будут ли созданы ИИ-оружия, а в том, кто именно их построит и для каких целей. На этом фоне Малофеев назвал происходящее продвижением «идей технофашизма» и заявил, что прежняя маска гуманистической риторики у западного глобализма больше не работает.

В своей статье он предлагает России три линии ответа. Первая — технологический суверенитет, то есть собственные экосистемы ИИ и больших данных. Вторая — усиление роли государства как защитника граждан от наднациональных цифровых систем. Третья — ставка на традиционализм как на идеологическую опору в новой технологической гонке.

По сути, материал подан как предупреждение: борьба за технологии, по версии автора, уже перестала быть только спором о софте и рынках и превращается в спор о политическом устройстве будущего.

Palantir — американская компания, которая разрабатывает системы анализа данных для спецслужб, армии, госорганов и крупного бизнеса. Её платформы помогают собирать, связывать и обрабатывать большие массивы информации — от финансовых и производственных данных до разведывательных сводок и военных сигналов. Именно из-за тесной работы с Пентагоном, американскими силовыми структурами и проектами в сфере ИИ Palantir часто оказывается в центре споров о цифровом контроле, слежке и военном применении технологий.