Ульянов обсудил с Гросси ситуацию вокруг Украины и Ирана

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. По его словам, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также итоги обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Сегодня встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сразу после его возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в открытии обзорной конференции ДНЯО», — написал Ульянов в своём телеграм-канале.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что любое соглашение между США и Ираном должно включать участие его организации. Только внешняя проверка, подчеркнул он, может гарантировать соблюдение договорённостей.