В Белгородскую область приехала спецпредставитель генсека ООН по детям

Спецпредставитель генсека ООН по вопросам детей и вооружённых конфликтов Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Первая подобная поездка в российское приграничье была направлена на получение руководством Секретариата ООН объективной информации «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, который систематически подвергается террористическим обстрелам со стороны ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Программа визита, охватывающая весь день, включала посещение социальных, медицинских, инфраструктурных и жилых объектов. Особое внимание было уделено положению детей. В сопровождении представителей областной администрации, Фрезье посетила среднюю общеобразовательную школу в селе Репное, где осмотрела учебные классы и укрытия. Далее она ознакомилась с системой образования в условиях атак ВСУ, посетив МБОУ «Центр образования № 15 «Луч» г.Белгорода». Также был осмотрен Детский сад № 21 «Тридевятое царство», который дважды попадал под обстрел.

В Детской областной клинической больнице Фрезье встретилась с несовершеннолетними, получившими ранения в результате обстрелов, и их родителями. Она также ознакомилась с деятельностью спортивного центра «Сирень», где спорт используется для психологической реабилитации детей. В пункте временного размещения при НИУ «БелГУ» спецпредставитель провела беседу с семьями, пострадавшими от обстрелов. В рамках визита была также осмотрена Белгородская ТЭЦ.

Посещение Белгородской области позволило, как подчеркнули в МИД, продемонстрировать характер действий, направленных против гражданского населения. Истории людей, затронутых событиями, были представлены как свидетельства, которые должны быть доведены до сведения государств-членов ООН.

Ранее четыре человека пострадали при ударе украинских беспилотников по Белгородской области. Среди целей противника — автомобили, дома, коммерческая недвижимость и инфраструктура. На месте прилётов зафиксированы пожары, их оперативно ликвидировали.